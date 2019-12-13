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Позбувся пальця: під Харковом після вибуху петарди постраждав 9-річний школяр

STYLERЖиття    13.12.2019 - 18:36
Позбувся пальця: під Харковом після вибуху петарди постраждав 9-річний школяр
Петарда сильно травмувала руку школяра Харківської області (фото: колаж РБК-Україна)

Під Харковом школяреві ампутували палець через вибух петарди

В селі Мурафа Харківської області в школі учень 3-го класу підпалив петарду, і вона вибухнула у нього в руці. Після цього дитину забрали в лікарню, де хірургам довелося ампутувати палець. Про це повідомляє обласна поліція.

Бригада швидкої допомоги, яка прибула на місце події, забрала 9-річного жителя села Оленівка і відвезла в хірургічне відділення районної лікарні. На жаль, уникнути видалення кінцівки не вдалося.

Поліція з'ясувала, що інцидент стався після того, як дитина залишилася одна в класі без присутності вчителя і однокласників. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 "Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей".

Варто зазначити, що підпалювати петарди дітям заборонено. При цьому петарди можна використовувати тільки на відкритому повітрі і їх не дозволяється підривати в приміщеннях.

Наближатися до палаючої петарди не можна ближче, ніж на 5-10 метрів. Переносити петарди потрібно тільки в упаковка і ніколи не носити їх у своїх кишенях. Також не можна засовувати петарду в банку, відро, пляшку і т. д.

Технікою безпеки забороняється розбирати петарду, а також перевіряти її, якщо вона не спрацювала. Також не потрібно нахиляться над петардами.

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