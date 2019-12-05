В Одеській ОДА розповіли про стан постраждалих у пожежі

Четверо постраждалих під час пожежі в Одесі знаходяться у важкому стані, один - у вкрай важкому. Про це заявили на засіданні комісії ОДА з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Думская".

Відзначимо, в міськраді повідомляли, що в лікарнях перебувають 29 людей.

Сьогодні президент Володимир Зеленський доручив голові Одеської ОДА Максиму Куцому і всієї місцевої влади зробити все для допомоги постраждалим та їх сім'ям і якнайшвидше з'ясувати всі обставини, що призвели до пожежі в коледжі.

Раніше повідомлялося, що пожежа в коледжі 4 грудня імовірно виникла через зламаний подовжувач. Також була версія, що причиною могла стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

РБК-Україна писало, що сьогодні довкола місця пожежі в коледжі Одеси перекрили рух транспорту. На місці події проводять слідчі дії і ліквідації наслідків пожежі.