У Харкові перевіряють інформацію про масове мінування

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У поліцію надійшло повідомлення про мінування об'єктів 56

У Харкові поліція перевіряє інформацію про замінування 56 об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції Харківської області.

Як повідомляється, в поліцію 18 липня надійшло повідомлення про закладення вибухівки в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торгових центрах та 8 медичних установах.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

В даний час проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 липня Києві через анонімне повідомлення про мінування закрили на вхід і вихід станції метро "Палац спорту" і пересадку на станцію "Льва Толстого".

Крім того, у Житомирі невідомий повідомив про мінування двох місцевих вищих навчальних закладів. Місцеві ЗМІ відзначали, що замінували Житомирський політехнічний університет та Житомирський медичний інститут. На місці події працювали співробітники поліції, кінологи і вибухотехніки.

Також у Харкові 8 липня відбулося масове мінування об'єктів. Правоохоронці отримали повідомлення про замінування всіх торгових центрів міста та залізничного вокзалу.