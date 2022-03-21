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В Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ

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Одеська область, Понеділок 21 березня 2022 17:40
В Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ Затримали чоловіків, які передавали окупантам внформацію(facebook.com/NGUmainpage)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області двоє громадян України збирали дані про бойові позиції та блокпости українських захисників. Зокрема, цю інформацію вони планували передати окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію

21 березня місцеві мешканці намагалися оминути позиції оборони й потрапити на закриту територію.

Українські захисники зупинили чоловіків на блокпості, щоб перевірити документи й мобільні телефони. З'ясувалося, що один із них домовився з росіянами про те, що за грошову винагороду надасть дані про місцезнаходження бойових позицій та блокпостів Нацгвардії та ЗСУ.

Зазначається, що обох зрадників вже передали місцевим поліцейським.

Цього ж дня в Одеській області затримали інших двох чоловіків, які намагалися перетнути блокпост.

Вони мали при собі декілька паспортів Росії й України й приблизно 25 тисяч доларів готівки. А також - блокноти й карти з помітками, де перебували. Куди й чому їдуть - чоловіки пояснити не змогли.

В Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУВ Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУВ Одеській області затримали чоловіків, які планували передати росіянам дані про ЗСУ (facebook.com/NGUmainpage)

Раніше ми повідомляли, що СБУ за добу затримала білоруського шпигуна та кількох проросійських колаборантів.

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