В Одеській області затримали місцевих, які планували передати росіянам дані про ЗСУ
В Одеській області двоє громадян України збирали дані про бойові позиції та блокпости українських захисників. Зокрема, цю інформацію вони планували передати окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію
21 березня місцеві мешканці намагалися оминути позиції оборони й потрапити на закриту територію.
Українські захисники зупинили чоловіків на блокпості, щоб перевірити документи й мобільні телефони. З'ясувалося, що один із них домовився з росіянами про те, що за грошову винагороду надасть дані про місцезнаходження бойових позицій та блокпостів Нацгвардії та ЗСУ.
Зазначається, що обох зрадників вже передали місцевим поліцейським.
Цього ж дня в Одеській області затримали інших двох чоловіків, які намагалися перетнути блокпост.
Вони мали при собі декілька паспортів Росії й України й приблизно 25 тисяч доларів готівки. А також - блокноти й карти з помітками, де перебували. Куди й чому їдуть - чоловіки пояснити не змогли.
В Одеській області затримали чоловіків, які планували передати росіянам дані про ЗСУ (facebook.com/NGUmainpage)
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