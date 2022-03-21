СБУ за добу затримала білоруського шпигуна та кількох проросійських колаборантів

Служба безпеки України за минулу добу затримала затримала білоруського шпигуна і проросійських колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зокрема, у Луганській області СБУ розслідує дії представника "пресслужби" так званої "ЛНР" Івана Філіпоненка, який публічно заявляв нібито про здачу Рубіжного окупантам.

Також у Дніпропетровській області перехопили проросійського агітатора, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у соцмережах і збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра.

У Волинській області затримали громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.

До того ж у Кіровоградській області викрили українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення РФ. Також він висловлював проросійську позицію.

В СБУ зазначили, що зараз усі колаборанти затримані й відповідатимуть за свої дії перед законом.