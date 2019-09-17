ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У львівському ресторані сталося масове отруєння

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 11:18
У львівському ресторані сталося масове отруєння
Ілюстративне фото (stan.kz)

П'ятеро львів'ян отруїлися під час святкування весілля

У львівському ресторані отруїлися п'ятеро людей під час святкування весілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що в поліцію 16 вересня надійшло повідомлення про п'ять осіб, госпіталізованих в одну з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція".

Як встановили правоохоронці, всі госпіталізовані мешканці Львова, які 14 вересня святкували весілля в одному з львівських ресторанів. Стан пацієнтів медики визначають як стабільний.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Нагадаємо, у Львівській області 31 серпня було госпіталізовано 10 людей в результаті отруєння під час святкування весілля, серед постраждалих 1 дитина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму на одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.

Кількість отруєних дітей у школі у Вінницькій області суттєво зросла Кількість постраждалих дітей через отруєння у Вінницькій області зросла
Новини України Львівполицияотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся