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В одеській лікарні залишаються 23 людини, які отруїлися шаурмою

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 09:31
В одеській лікарні залишаються 23 людини, які отруїлися шаурмою
Ілюстративне фото (thequestion.ru)

Серед госпіталізованих 3 дитини

В Одесі залишаються госпіталізованими 23 людини, які отруїлися шаурмою. Про це повідомляють в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Серед госпіталізованих 3 дитини. Такі дані були опубліковані за станом на 7:00 4 вересня.

"У міській інфекційній лікарні м. Одеса залишаються госпіталізованими 23 людини (з них 3 дитини), які вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок отруєння шаурмою в одеську інфекційну лікарню було госпіталізовано 41 особа, серед яких 10 дітей. Постраждалі отримали захворювання гострої кишкової інфекції. Всі вживали шаурму в одній із точок продажу в с. Авангард Овідіопольського району.

Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм. стосовно інциденту розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

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