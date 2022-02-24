RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одеській області ввели комендантську годину

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одеській області з 24 лютого вводять комендантську годину через масштабного вторгнення Росії. Він діятиме з 23:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

"У населених пунктах (Одеській - ред.) області вводиться комендантська година з 23:00 24 лютого до 05: 00 25 лютого", - йдеться в повідомленні.

У цей період заборонено перебувати на вулиці і громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Як зазначили в поліції, введення комендантської години - це необхідний крок для забезпечення безпеки громадян, враховуючи ситуацію, що склалася.

Нагадаємо, раніше комендантську годину ввели в Києва, Запоріжжя, Чернігівської області і інших регіонах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаКомендантська годинаВторгнення Росії до України