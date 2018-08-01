У Донецькій області зіткнулись вантажівка та мікроавтобус, постраждала дитина

Також постраждали батьки дитини

Вчора, 31 липня, у Волновасі (Донецька область) зіткнулись вантажівка та мікроавтобус, у результаті чого постраждала 8-річна дитина та її батьки. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Як зазначається, аварія сталась о 15 годині дня. Мікроавтобус "Рено" намагався перегнати вантажівку "ГАЗ", але не обрав безпечну дистанцію і в'їхав в неї.

У поліції повідомляють, що внаслідок ДТП постраждали батьки та їх 8-річна дитина. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні міста Волноваха.

Фото: аварія у Волновасі

"Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора у Харкові автомобіль насмерть збив дитину на пішохідному переході.

Аварія сталась близько 14:45 на проспекті Московському у Немишлянському районі Харкова. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок отриманих травм дитина померла.