У Донецькій області зіткнулись вантажівка та мікроавтобус, постраждала дитина

Новини Надзвичайні події 01.08.2018 - 13:03
Фото: аварія у Волновасі (police.dn.ua)
Фото: аварія у Волновасі (police.dn.ua)

Також постраждали батьки дитини

Вчора, 31 липня, у Волновасі (Донецька область) зіткнулись вантажівка та мікроавтобус, у результаті чого постраждала 8-річна дитина та її батьки. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Як зазначається, аварія сталась о 15 годині дня. Мікроавтобус "Рено" намагався перегнати вантажівку "ГАЗ", але не обрав безпечну дистанцію і в'їхав в неї.

У поліції повідомляють, що внаслідок ДТП постраждали батьки та їх 8-річна дитина. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні міста Волноваха.

У Донецькій області зіткнулись вантажівка та мікроавтобус, постраждала дитинаФото: аварія у Волновасі 

"Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що вчора у Харкові автомобіль насмерть збив дитину на пішохідному переході. 

Аварія сталась  близько 14:45 на проспекті Московському у Немишлянському районі Харкова. Хлопчик переходив дорогу по пішохідному переходу. Внаслідок отриманих травм дитина померла. 

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