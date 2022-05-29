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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на початок 29 травня

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Неділя 29 травня 2022 07:35
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронтах на початок 29 травня Фото: у Генштабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронтах на початок 95-ї доби протистояння російським окупантам. Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетно-авіаційних ударів по українських інфраструктурних об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках відзначається збільшення кількості заходів оперативної та бойової підготовки в ході перевірки сил реагування збройних сил Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує заходи щодо прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Ворог обстріляв з мінометів позиції Сил оборони у Сумській області.

На Слобожанському напрямку загарбники здійснюють систематичний вогневий вплив для недопущення подальшого просування наших підрозділів у напрямку державного кордону України. Окупанти вживають заходів щодо поповнення втрат озброєння та військової техніки.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів Сил оборони. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова. Продовжив заходи дистанційного мінування місцевості на вірогідних напрямках дій Сил оборони.

На Слов’янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив, вів посилену розвідку. Основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій та створенні умов для відновлення наступу. Здійснює поповнення втрат та запасів.

Російські військові здійснювали артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Ворожа авіація продовжила завдавати авіаудари в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії. Активно застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку за підтримки артилерії вів штурмові дії у районі міста Сєвєродонецька, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Окупанти намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку. За підтримки вогню мінометів та артилерії ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не проводив, здійснював обстріли цивільної інфраструктури по лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Російські окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Лимани, Степова Долина, Луч, Партизани, Червоний Яр, Трудолюбівка та інших.

З метою поповнення втрат ворог посилює угруповання знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

В Придністровському регіоні республіки Молдова тривають обмежувальні заходи, посилена перевірка інфраструктури, транспорту та громадян, посилено контроль за використанням автомобілів обладнаних спецзасобами.

Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема і санітарних, що обумовлює необхідність створювати додаткові можливості надання медичної допомоги.

Так, на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим окупаційна адміністрація розпорядилась припинити прийом цивільного населення, щоб звільнити ліжко-місця для поранених. Інтенсивно проводиться збір донорської крові.

За минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак ворога, знищено 1 танк та 6 ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу "Орлан-10". Ворог також зазнає втрат і на інших напрямках.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що ЗСУ знищили третину сучасних танків Росії.

Ми також писали про те, що українські військові ліквідували ще одного російського командира.

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