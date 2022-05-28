Україна може потопити весь Чорноморський флот РФ ракетами "Гарпун", - Братчук

Україна на сьогодні отримала достатньо протикорабельних ракет "Гарпун", щоб потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Зокрема, він зазначив, що за оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця достатньо попадання п'яти "гарпунів", для знищення крейсера - чотирьох, есмінця - двох. Однієї ракети достатньо, щоб нанести серйозні руйнування при влучанні в невеликий корабель або катер.

"Зараз нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б і ні?",- зазначив Братчук.