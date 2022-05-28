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Україна може потопити весь Чорноморський флот РФ ракетами "Гарпун", - Братчук

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Київ, Субота 28 травня 2022 18:59
Україна може потопити весь Чорноморський флот РФ ракетами "Гарпун", - Братчук Фото: запуск ракети "Гарпун" (U. S. Navy)
Автор: Сергей Новиков

Україна на сьогодні отримала достатньо протикорабельних ракет "Гарпун", щоб потопити весь Чорноморський флот Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Зокрема, він зазначив, що за оцінками американських фахівців, для виведення з ладу авіаносця достатньо попадання п'яти "гарпунів", для знищення крейсера - чотирьох, есмінця - двох. Однієї ракети достатньо, щоб нанести серйозні руйнування при влучанні в невеликий корабель або катер.

"Зараз нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б і ні?",- зазначив Братчук.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що Україна отримала підтвердження від західних союзників щодо посилення берегової охорони, в тому числі протикорабельними ракетами "Гарпун".

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Черноморский флот Війна Росії проти України
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