Ходити по піску не можна. Пляжі Одеської області небезпечні
На пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Мова йде про Южненську громаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Южненської міськради.
Ці міни реагують на пішоходів та можуть здетонувати від того, що на неї наступили. Людям заборонили ходити по піску.
Раніше на пляжах були встановлені лише протитанкові міни. Такі заходи потрібні для захисту піщаної смуги прибережної території.
Також заборонено перебувати на пляжах Одеси. На узбережжях встановлені таблички, які повідомляють про мінну небезпеку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Держдепі США закликають Росію припинити блокувати порти України, оскільки це може призвести до продовольчої кризи.
Варто відзначити, що Одеська область регулярно піддається ракетним обстрілам з боку окупантів. Вчора, 11 травня, російські військові запустили крилату ракету, яка над Чорним морем була збита силами ППО.
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