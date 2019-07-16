ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція викликала на допит майже 100 осіб через порушення перед виборами

Новини » Вибори 2019    16.07.2019 - 15:41
Поліція викликала на допит майже 100 осіб через порушення перед виборами
Ілюстративне фото (kramatorsk-police.dn.ua.jpg)

Нацполіція відкрила 217 кримінальних справ через порушення виборчого законодавства

Слідчі поліції викликали на допит майже 100 осіб, яким інкримінують перешкоджання здійсненню виборчого права перед парламентськими виборами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції  Максима Цуцкірідзе, слідчими підрозділами Нацполіції розпочато 217 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом, з них 161 повідомлення пов’язане безпосередньо з порушеннями виборчого процесу, ще 56 - пов’язані опосередковано.

"Під час позачергових виборів  ми зіткнулися з новими проявами щодо порушень виборчого законодавства. Зокрема, встановлено факти  використання кандидатами в депутати брендів інших політичних партій. Наразі Головним слідчим управлінням Нацполіції встановлено 97 таких фігурантів. Вони викликані на допит. У рамках кримінальних проваджень розкрито їхні партійні  рахунки, а також відповідні листи направлено до Центральної  виборчої комісії",- зазначив заступник начальника ГСУ.

Також, зазначається, що майже 80 відсотків із зареєстрованих кримінальних проваджень розпочаті за фактами  підкупу  виборців.

"Слідчими підрозділами за фактами підкупу виборців розпочато 85 кримінальних проваджень.  Зловмисники у цьому напрямку теж використовують "нововведення". Зокрема, поліцейські встановили факти підкупу виборців з використанням квитків на різні розважальні заходи, а також "подарункові" сертифікати для придбання техніки", - уточнив Цуцкірідзе. 

Нагадаємо, до 28 липня Національна поліція працює у посиленому режимі у зв'язку з проведенням виборів у Верховну раду. За словами заступника глави Нацполіції Олександра Фацевича, з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

У КМІС прокоментували останній рейтинг партій Місце голосування перед виборами змінили понад 230 тис. виборців
Новини України Порошенко Зеленський политикавыборыВерховна Рада
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся