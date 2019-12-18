Акція проти ринку землі заблокувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою

В Одеській області аграрії, протестуючі проти ухвалення закону про ринок землі, перекрили пункт пропуску "Кучурган". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Як повідомляють очевидці, в акції бере участь близько 400 осіб та 40 одиниць сільгосптехніки.

На в'їзді в пункт пропуску утворилися кілометрові затори.

Фото: місце події (dumskaya.net)

"Ми продовжуємо протестувати проти розпродажу нашої української землі. Аграрії протестують по всій країні. Нехай нова влада вийде і подивиться їм в очі. Акції тривають по всій країні і будуть тільки наростати", - написала у своєму Facebook голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар.

Нагадаємо, вчора у Києві відбувалися масові акції протестів проти закону про ринок землі. Під час сутичок постраждали поліцейські, протестувальники і журналіст.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що розгін протестувальників під Верховною радою розпочався після того, як група людей почала перформаторами робити отвори в асфальті для того, щоб встановити намети.

На кілька годин було перекрито рух транспорту по вулиці Михайла Грушевського, однак станом на 16:00 у столиці після акцій протесту в урядовому кварталі рух відкрили.