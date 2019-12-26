В Одеській області стався вибух, постраждали дві людини

В с. Світле (Одеська область) в дачному кооперативі стався вибух газового балону в приватному житловому будинку, в результаті чого постраждали двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресс-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вибух стався в підвальному приміщенні. Рятувальники пожежу ліквідували. Внаслідок спалаху постараждали чоловік і жінка, яких бригадою швидкої медичної допомоги доставлено до лікувального закладу.

Нагадаємо, у Полтавській області в приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення.

Також в Подільському районі столиці сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.

Нагадаємо, 16 грудня у Оболонському районі столиці зайнялася недобудована висотка житлового комплексу "Бережанський". Густий чорний дим було видно з різних частин міста.

Крім того, 3 грудня в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.