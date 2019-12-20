У Києві палає багатоповерхівка, є загиблі

Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Під час пожежі рятувальники евакуювали 15 осіб, а також врятували 4 людини

У Києві в Подільському районі сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, о 20:25 до служби порятунку "101" надійшло сообщание про пожежу, яка виникла у житловому будинку на Квітневому провулку.

На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній з квартир на 9-му поверсі і відразу почали евакуацію людей з верхніх поверхів.

У 21:19 співробітники ДСНС локалізували пожежу. Ліквідація загорання триває.

"За попередніми даними, під час пожежі рятувальники врятували чотири людини і 15 осіб евакуювали. Також під час розвідки в квартирі пожежники виявили тіла двох людини", - йдеться в повідомленні.

На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятуавальнои частини, а також 27 чоловік особового складу.

Причина загоряння встановлюється.

Фото: місце події (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, 16 грудня у Оболонському районі столиці зайнялася недобудована висотка житлового комплексу "Бережанський". Густий чорний дим було видно з різних частин міста.

Крім того, 3 грудня в центрі Києва в одному з будинків елітного житлового кварталу "Новопечерські липки" сталася пожежа.