У Полтавській області стався вибух у житловому будинку

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

В результаті події одна людина загинула, ще один був госпіталізований з опіками

У Полтавській області в приватному житловому будинку стався вибух, в результаті чого один чоловік загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 24 грудня о 23:12 у Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про вибух з подальшим горінням в одноповерховому житловому будинку на вулиці Пролетарській у селі Мала Перещепина, Новосанжарського району.

Вибухом і вогнем було знищено житловий будинок.

Пожежники врятували господаря будинку 1956 року народження, якого з опіками направили до Новосанжарської центральної районної лікарні. Також під завалами будинку рятувальники виявили тіло жінки 1978 року народження.

До гасіння залучалися вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки 2-ї Державної пожарноспасательной частини і Малоперещепинской місцевої пожежної охорони. Збитки та причини події встановлюються.

Нагадаємо, у місті Лебанон штату Нью-Гемпшир, США стався вибух в готелі, в результаті якої постраждали десять осіб. Причиною пожежі і послідував за ним вибуху поки не відома. В результаті події п'ятиповерхова будівля була сильно пошкоджена.

Крім того, в Подільському районі столиці сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого загинули дві людини.