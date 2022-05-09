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Житель Румунії незаконно вивозив українців закордон. Свої послуги оцінив у 5 000 доларів

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Україна, Понеділок 09 травня 2022 15:33
Житель Румунії незаконно вивозив українців закордон. Свої послуги оцінив у 5 000 доларів Фото: ДПСУ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Громадянин Республіки Румунія організував схему перевезення чоловіків призовного віку за чужими паспортами іноземців. Свої послуги оцінював у 5000 доларів США з особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

6 травня 2022 року він планував незаконно переправити до Румунії двох військовозобов’язаних українців. Здійснював перевезення особисто на авто. При проходженні паспортного контролю у МПП "Порубне" у Чернівецькій області, пред’явив працівнику Державної прикордонної служби України для перевірки паспорти двох своїх пасажирів, виданих на сторонніх осіб – громадян Румунії.Житель Румунії незаконно вивозив українців закордон. Свої послуги оцінив у 5 000 доларівПідозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Нагадаємо, у Львові затримали чоловіка, який за хабар організував схему незаконного перетину кордону. Прокуратура оголосила підозру.

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