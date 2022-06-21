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На пляжі в Одеській області здетонувала міна: є пошкодження

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Одеська область, Вівторок 21 червня 2022 20:43
На пляжі в Одеській області здетонувала міна: є пошкодження Фото: на пляжі в Одеській області здетонувала міна (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На пляжі в Одеській області здетонувала морська російська міна. Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку в Сичавці.

Постраждалих через детонування міни немає.

Нагадаємо, в Одеській області збираються відкрити купальний сезон.

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