На пляжі в Одеській області здетонувала міна: є пошкодження
Фото: на пляжі в Одеській області здетонувала міна (Getty Images)
На пляжі в Одеській області здетонувала морська російська міна. Вибухова хвиля вибила кілька вікон і пошкодила ролети будиночка для відпочиваючих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Міну прибило до берега в районі однієї з баз відпочинку в Сичавці.
Постраждалих через детонування міни немає.
Нагадаємо, в Одеській області збираються відкрити купальний сезон.
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