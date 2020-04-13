ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області чоловік побив поліцейського за зауваження через відсутність маски

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 16:07
В Одеській області чоловік побив поліцейського за зауваження через відсутність маски
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Порушникові загрожує до п'яти років позбавлення волі

В Одеській області чоловік побив підполковника поліції за зауваження щодо знаходження в громадському місці без маски. Про це повідомляє "ТСН" із посиланням на поліцію в Одеській області.

Повідомляється, що інцидент стався в місті Біляївка під час здійснення патрулювання правоохоронцем.

"При виконанні службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції Біляївського ВП зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які перебували біля магазину без засобів захисту (масок). В цей же час туди під'їхав 23-річний правопорушник і, вийшовши з автомобіля, вдарив кілька разів поліцейського в обличчя", - повідомили в поліції.

В результаті інциденту поліцейський був госпіталізований до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. Зловмисник був затриманий. При цьому він відмовився давати пояснення і проходити освідування на алкогольне сп'яніння.

За даним фактом відкрито справу за ч. ст 2. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Порушникові загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що трьом церковникам поліція виписала адміністративні штрафи за порушення правил карантину - вони провели масові богослужіння 12 квітня. Ще 12 матеріалів вивчаються правоохоронцями.

Також повідомлялося, що в Миколаївській області чоловік погрожував дільничному ножем за зауваження через відсутність маски.

Києво-Печерська лавра закривається на карантин через понад 90 випадків COVID-19 У Рівному УПЦ МП проводить богослужіння з присутністю людей, попри карантин
Новини України ОдесаОдесаполицияпобиттякарантинмаска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся