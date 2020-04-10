У Миколаївській обл. чоловік погрожував ножем поліцейському за зауваження про відсутність маски

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Чоловікові загрожує до 6 місяців арешту

У Миколаївській області чоловік погрожував дільничному ножем за зауваження через відсутність маски. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що інцидент стався 9 квітня у Врадіївці. Дільничний інспектор під час патрулювання виявив нетверезого чоловіка, який знаходився на вулиці без маски.

"Під час профілактичної бесіди правоохоронець роз'яснив чоловікові основні карантин і запропонував відразу ж усунути проблему, набувши в місцевій аптеці захисну маску. У аптеки чоловік обернувся до поліцейським, дістав з кишені розкладний ніж і погрожував його застосувати до співробітників поліції. Побачивши, що дільничний має намір чинити фізичний опір, чоловік намагався втекти, проте був затриманий правоохоронцями", - повідомили в поліції.

У відділі поліції з'ясувалося, що правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів. За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловікові загрожує до шести місяців арешту.

Також за появу в громадському місці у п'яному вигляді відносно чоловіка складено адміністративний протокол за ст. 178 Купап.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на 10 квітня на порушників карантину в Україні виписали 4 тисячі адміністративних протоколів.

Також повідомлялося, що в Кропивницького чоловік і жінка з-за відмови у проїзді без масок розбили лобове скло пасажирського автобуса.