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Карантин в Україні: СБУ викрила понад 150 людей на поширенні фейків

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 13:03
Карантин в Україні: СБУ викрила понад 150 людей на поширенні фейків
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

СБУ також заблокувала понад 2 тисячі відповідних інтернет-спільнот

Під час карантину в Україні Служба безпеки України (СБУ) виявила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

СБУ також заблокувала понад 2 тис. відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 тис. підписників. У службі аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину.

Зокрема, служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них, то слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Миколаївській області виявила грубі порушення під час лабораторної перевірки зразків пацієнтів з підозрою на коронавірус.

РБК-Україна писало, що у Миколаївській області перебувала перевірка Міністерства охорони здоров'я на чолі з головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

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