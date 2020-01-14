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Рятувальники загасили пожежу на території Софіївського парку

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 17:44
Рятувальники загасили пожежу на території Софіївського парку
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Загорілося кафе на території парку

У Черкаській області вдень 14 січня виникла пожежа на території Софіївського парку в місті Умань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники з`ясували, що загорання сталося під час проведення ремонтних робіт у підвальному приміщенні кафе, яке орендує приватний підприємець.

На місце події, на вулицю Київську оперативно прибув черговий караул місцевої пожежно-рятувальної частини, який о 13:50 пожежу локалізував, а о 14:08 ліквідував. Завдяки оперативності, рятувальникам вдалось запобігти подальшому поширенню вогню на інші приміщення будівлі.

Вогнем пожежі пошкоджено 10 м.кв стін та стелі підвального приміщення. Загиблих та постраждалих внаслідок події немає. Обставини виникнення пожежі з`ясовуються.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі згоріла база військових парамедиків, один волонтер постраждав. Згоріли всі волонтерські медикаменти та обладнання.

РБК-Україна писало, що у Київській області в пожежі загинули двоє дітей та батько. Причина загорання встановлюється.

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