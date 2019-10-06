Під Рівним в ДТП з вантажівкою загинув чоловік, серед потерпілих дитина

Фото: місце ДТП (rv.npu.gov.ua)

ДТП сталося поблизу с. Олександрія Рівненського району

У Рівненській області легковий автомобіль Renault Fluence зіткнувся з вантажівкою DAF, загинув один чоловік, ще двоє, серед яких дитина, отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Рівненській області.

За повідомленням поліції, ДТП сталося поблизу села Олександрія Рівненського району на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів".

"В результаті ДТП життя водієві "Renault" врятувати не вдалося, а пасажирок цього авто, 59-річну жінку і чотирирічної дитини - місцевих мешканок, госпіталізували в лікарню з політравмами. Водій вантажівки не постраждав, за результатами медичного огляду на стан сп'яніння був тверезий", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. ст 2.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ДТП загинув 14-річний підліток. Він, перебуваючи за кермом автомобіля, скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Також в аварії постраждали чотири людини.

Також повідомлялося, що в Одеській області сталася аварія за участю легкового автомобіля і вантажівки. У результаті ДТП загинула одна людина, ще четверо отримали травми.