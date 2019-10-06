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В Одеській області зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, є жертви

Новини » Надзвичайні події    06.10.2019 - 12:29
В Одеській області зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП одна людина загинула, ще четверо постраждали

В Одеській області в селі Великий Дальник сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного і легкового автомобілів, в результаті чого загинула одна людина, ще четверо отримали пошкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Одеській області.

За повідомленням поліції, ДТП за участю автомобілів "Mercedes" і "Renault" сталася близько 23:00 в суботу, 5 жовтня.

"В результаті зіткнення вантажівки з легковиком одна людина загинула і ще четверо травмовані. Всі постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП в Одеській області (od.npu.gov.ua)

Що стало причиною ДТП поки не повідомляється. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі сталося ДТП, в якому загинув неповнолітній. 14-річний хлопець, який був за кермом автомобіля, врізався в інше авто. В результаті аварії неповнолітній водій загинув на місці, ще 4 людини постраждали.

Нагадаємо, 21 вересня в Одеській області сталося ДТП за участю вантажівки і маршруткою. В результаті зіткнення загинули 9 осіб. Пізніше президент України Володимир Зеленський доручив узяти на контроль розслідування цього ДТП.

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