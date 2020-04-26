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В Одеській області хворий лікар заразив коронавірусом 32 медпрацівників

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 01:18
В Одеській області хворий лікар заразив коронавірусом 32 медпрацівників
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Одеській області зафіксовано вже 219 випадків захворювання COVID-19

В Одеській області в місті Подольськ коронавірус COVID-19 виявили у 32 працівників районної лікарні. Про це Facebook написав глава Одеської облдержадміністрації Куций Максим.

За даними епідеміологів, вони були в контакті з померлим від коронавірусу сімейним лікарем.

"Тільки прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подольська, в якому через епідемічної ситуації було вирішено посилити карантин і протестувати ПЛР-методом усіх медпрацівників. Результати невтішні. 32 позитивних аналізу - медпрацівники Подільської лікарні", - зазначив Куций.

В Подольську зафіксовано 88 підтверджених випадків коронавіруса.

Всього в Одеській області зафіксовано вже 219 випадків захворювання COVID-19.

Нагадаємо, в Одесі зафіксували спалах коронавіруса COVID-19 у будинку престарілих, захворіли відразу п'ять осіб. Спалах відбувся в зв'язку з недотриманням санітарно-протиепідемічного режиму. Серед захворілих - троє медичних працівників. Перший випадок інфікування був зафіксований 17 квітня.

Україні за минулу добу зафіксовано 478 нових випадків коронавіруса, а загальне число інфікованих становить 8125 людина. При цьому 10 випадків підтвердили в аннексированном Криму, серед яких два медика.

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