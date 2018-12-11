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На Закарпатті стався вилив нафти

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 12:40
На Закарпатті стався вилив нафти
Фото: нафтопровід (mukachevo.net)

Відстань прориву труби до найближчого житлового будинку - близько кілометра

У Мукачівському районі на Закарпатті стався вилив нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті глави Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Як зазначається, сьогодні вранці, 11 грудня, диспетчерські служби нафтопроводу "Дружба" зафіксували розгерметизацію в системі нафтопроводу з виливом сирої нафти в полі поблизу с.Руське.

"Наразі відомо про забруднення ґрунту розміром близько 250 квадратних метрів. На місце виїхали аварійні бригади, для запобігання поширення забруднення викопані ями-уловлювачі, з яких нафта відкачується в автоцистерни", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що відстань прориву труби до найближчого житлового будинку - близько кілометра, загрози забруднення водойм немає.

"Не виключено, що вилив нафти стався внаслідок несанкціонованої врізки, однак остаточна причина розгерметизації нафтопроводу буде відома пізніше", - додав Москаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 11 грудня ціна північноморської нафти марки Brent опустилася нижче позначки в 60 доларів за барель. 

Також повідомлялося, що країни ОПЕК домовилися про скорочення видобутку нафти в 2019 році.

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