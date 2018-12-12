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Вилив нафти на Закарпатті стався через зловмисне втручання у роботу нафтогону

Новини » Енергетика    12.12.2018 - 05:07
Вилив нафти на Закарпатті стався через зловмисне втручання у роботу нафтогону
Фото: нафтопровід (з відкритих джерел)

Відбулась розгерметизація відводу нафтопроводу із виливом нафти на рельєф

Патруль служби безпеки АТ "Укртранснафта" виявив на 289 км магістрального нафтопроводу "Броди-Держкордон", поблизу с. Руське Мукачівського району, Закарпатської області зловмисне втручання (врізку) у роботу нафтогону. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт "Укртранснафта".

Як зазначається, внаслідок зловмисних дій відбулась розгерметизація відводу нафтопроводу із виливом нафти на рельєф.

Так, на місце аварії виїхали аварійні бригади товариства. Для зменшення витоку сирої нафти, робота нафтопроводу була зупинена, а частина нафти із нього перекачана на сусідню нитку. Наразі зловмисне пошкодження нафтогону ліквідоване.

Повідомляється, що за фактом зловмисного пошкодження нафтогону, яке призвело до забруднення навколишнього середовища, правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці, 11 грудня, диспетчерські служби нафтопроводу "Дружба" зафіксували розгерметизацію в системі нафтопроводу з виливом сирої нафти в полі поблизу с.Руське.

Повідомлялося про забруднення ґрунту розміром близько 250 квадратних метрів.

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