ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові під час спроби бунту в колонії постраждали 22 людини

Новини » Надзвичайні події     10.01.2020 - 15:05
У Харкові під час спроби бунту в колонії постраждали 22 людини
ФОТО: Олексіївська колонія №25 (ombudsman.gov.ua)

В'язнів били гумовими кийками та одягали їм наручники

У Харкові в Олексіївській колонії №25 під час спроби бунту в'язнів постраждали 22 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уповноваженого Верховної ради з прав людини.

Повідомляється, що в'язнів били гумовими кийками та одягали їм наручники. В результаті інциденту 22 засуджених отримали садна і синці.

"Під час моніторингового візиту встановлено, що до 22 засудженим були застосовані спеціальні засоби і заходи фізичного впливу, а саме - гумові кийки і наручники ... Після спілкування з засудженими були отримані скарги на неправомірне застосування сили і спеціальних засобів, приниження честі і гідності, тиску з боку адміністрації установи ", - йдеться в повідомленні.

Співробітників колонії опитали, отримані пояснення і документи. Результати моніторингу будуть надані омбудсмену.

Раніше повідомлялося, що в Олексіївській виправній колонії №25 засуджені готували бунт із залученням криміналітету з волі. У зв'язку з цим в колонії введено режим особливих умов.

Нагадаємо, в СІЗО Кропивницького ввели особливий режим через бунт які перебувають під вартою, який стався 16 грудня, а також відкрили кримінальну справу.

У Харкові намагалися підірвати колишнього бойового командира ЗСУ У Харкові п'яний водій після ДТП намагався втекти і побився з патрульними
Новини України Харківбунт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся