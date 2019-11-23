Фото: затонулий танкер (facebook.com)

У Держекоінспекції запевнили, що ситуація не є критичною

У морі біля епіцентру аварії танкера поблизу Одеси вміст нафтопродуктів перевищений у 157 разів. Про це повідомив у своєму Facebook виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

За його словами, ситуація не є критичною.

"Тримаю на особистому контролі ситуацію в Одесі. Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитися від купання у морі. Нашими фахівцями встановлено перевищення вмісту в епіцентрі події нафтопродуктів в 157 разів", - зазначив він.

За словами Фірсова, на даний момент інспектори працюють на місці і продовжують моніторинг забруднення у межах своїх повноважень і зони відповідальності.

"Через шторм зробити можна небагато - уздовж берега розтягнули сорбуючі бони. Як тільки шторм затихне, бони встановлять навколо аварійної буксира, щоб уникнути поширення плям паливно-мастильних матеріалів у море. Отримавши доступ до судна, фахівці зможуть провести обстеження і встановити точніші показники забруднення", - повідомив в.о. глави Держекоінспекції.

За його словами, власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові.

"Також уже є певна інформація про саме судно. Це рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли", - написав Фірсов.

Нагадаємо, танкер Delfi, який сів на мілину в Одесі в ніч на 22 листопада, міг бути задіяний у контрабандній перевалці нафтопродуктів. Зокрема, бункеровщик стояв там, де його не могла дістати морська охорона ДПСУ.

Як писало РБК-Україна, в результаті корабельної аварії в море вилилася велика кількість нафтопродуктів. Раніше повідомлялося, що на місці аварії концентрація нафтопродуктів у воді в 53 рази перевищує норму.