З одеських портів вийшов ще один караван із зерном

"У рамках відвантаження зерна, завершивши підготовку в українських портах, сьогодні вранці з порту вийшли ще три кораблі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за місяць роботи "зернового коридору" понад 50 суден пішли з українських портів із зерном.

Крім того, раніше в Туреччині заявили про те, що вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

Перше судно з українським зерном вийшло в Чорне море ще 1 серпня. Вантаж спочатку прямував до Лівану, але покупець відмовився приймати його через затримки термінів поставки.

Також раніше заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що Україна закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

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