ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через "замінування" поїзда Бахмут-Львів евакуювали близько 500 чоловік

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 15:10
Через "замінування" поїзда Бахмут-Львів евакуювали близько 500 чоловік
Фото: обшук поїзда (facebook.com/police.polt)

Після перевірки вибухонебезпечні предмети не були виявлені

У понеділок, 11 листопада, була проведена евакуація близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Полтавській області.

Як повідомили в поліції, близько 7:50 надійшло анонімне повідомлення про те, що в поїзді, який знаходився на станції "Полтава-Київська" і прямував до Києва, знаходиться бомба.

"Інформація про "мінуванні" поїзда сполученням "Бахмут-Львів" не підтвердилася. Поліція "бомбу" не виявила. З метою проведення спеціальних заходів евакуювали близько півтисячі людей", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада близько 11:00 у Полтавській області на станції "Миргород" невідомий повідомив про мінування поїзда "Харків-Київ". Після обстеження поїзда у поліції повідомили, що вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Також повідомлялося, що в Харкові повідомили про замінування трьох судів на проспекті Правди, 5, проспекті Незалежності, 13 і площі Героїв Небесної Сотні, 36.

У Києві замінували Центральний залізничний вокзал У Харкові не виявили вибухівку в метро
Новини України мінуванняпоезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся