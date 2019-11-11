Через "замінування" поїзда Бахмут-Львів евакуювали близько 500 чоловік

Фото: обшук поїзда (facebook.com/police.polt)

Після перевірки вибухонебезпечні предмети не були виявлені

У понеділок, 11 листопада, була проведена евакуація близько 500 пасажирів поїзда "Бахмут-Львів" через повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Полтавській області.

Як повідомили в поліції, близько 7:50 надійшло анонімне повідомлення про те, що в поїзді, який знаходився на станції "Полтава-Київська" і прямував до Києва, знаходиться бомба.

"Інформація про "мінуванні" поїзда сполученням "Бахмут-Львів" не підтвердилася. Поліція "бомбу" не виявила. З метою проведення спеціальних заходів евакуювали близько півтисячі людей", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада близько 11:00 у Полтавській області на станції "Миргород" невідомий повідомив про мінування поїзда "Харків-Київ". Після обстеження поїзда у поліції повідомили, що вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Також повідомлялося, що в Харкові повідомили про замінування трьох судів на проспекті Правди, 5, проспекті Незалежності, 13 і площі Героїв Небесної Сотні, 36.