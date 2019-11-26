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Політв'язнів Дудку і Бессарабова вивезли з Криму

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 16:08
Політв'язнів Дудку і Бессарабова вивезли з Криму
Фото: Володимир Дудка та Олексій Бессарабов (колаж РБК-Україна)

До якої саме колонії будуть доставлені українські політв'язні поки невідомо

Українських політв'язнів Володимира Дудку і Олексія Бессарабова вивезли з анексованого Криму російський Краснодар. Про це повідомив син Дудки Ілля Каверников, передає "Крим. Реалії".

За його словами, після прибуття в Краснодар політв'язнів повинні направити в колонію, де вони будуть відбувати термін. При цьому яка саме колонія поки невідомо.

"Нещодавно їх етапували в Краснодар для подальшого відбування в колонію. В яку саме - невідомо. Вивезли їх в неділю-понеділок", - сказав Каверников.

Раніше адвокат Оксана Железняк повідомила, що Дудка і Бессарабов швидше за все будуть відбувати покарання у колоніях на території Російської Федерації.

Нагадаємо, в листопаді Дудку і Бессарабова етапували в сімферопольське СІЗО Москви. Повідомлялося, що незабаром їх мають розподілити в колонії для відбування покарання.

У квітні "суд" Сімферополя в аннексированном Криму виніс вирок Володимиру Дудці і Олексію Бессарабову. Українців засудили до 14 років колонії суворого режиму. Їх визнали выновными у підготовці диверсій в Криму.

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