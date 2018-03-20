У Києві затримали чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі департаменту МВС

У Києві затримали чоловіка, який повідомив про "мінування" будівлі департаменту Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Служби безпеки України.

"Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили у Києві аноніма, який здійснив повідомлення з погрозами терористичного характеру. Оперативники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України місцевого жителя, який нібито "замінував" одну з центральних вулиць столиці та будівлю департаменту МВС України", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у лютому у Києві через повідомлення про "мінування" були закриті станції метро "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого, "Хрещатик", "Театральна", "Університет", "Палац спорту" і "Золоті ворота".