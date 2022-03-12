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"Дали команду у всіх стріляти": СБУ перехопила розмову окупанта під Харковом

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Харків, Субота 12 березня 2022 17:05
"Дали команду у всіх стріляти": СБУ перехопила розмову окупанта під Харковом Фото: СБУ перехопила розмову окупанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта під Харковом. Він заявив, що їм дали команду стріляти по цивільному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В розмові окупант розповів, що з "ЛНР" приїхали 2 тисячі бойовиків, що хотіли штурмувати Харків. Проте після боїв з них у живих лишилося лише 20-25 осіб. Після цього вони отримали від керівництва дозвіл стріляти по мирних мешканцях.

"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили", - сказав окупант.

Нагадаємо, російський військовий, що потрапив у полон, розповів СБУ, що керівництво армії РФ повторює практику "розстрільних загонів".

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