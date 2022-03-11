СБУ затримала агентів Росії та бойовиків "ЛНР". Їм інкримінують держзраду
Служба безпеки України викрила в трьох областях України російських агентів. Серед них були шпигуни, навідники, пропагандистів та бойовиків "ЛНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Так, в Луганській області в місті Сєвєродонецьк були затримані 10 бойовиків "ЛНР". Вони були розбиті у боях напередодні. Крім того, у Сєвєродонецьку були викриті навідники російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто.
У Донецькій області затримали двох місцевих жителів, які працювали з російськими окупантами. Вони передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ.
У Полтавській області СБУ затримала і розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони допомагали російським пропагандистським ЗМІ проводити акції, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.
Затриманим зловмисникам інкримінують державну зраду. Слідчі дії продовжують.
Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною. Він розповідав про невдалу спробу захопити Київ через Бородянку.
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