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У Львівській області затримали на хабарі голову райдержадміністрації

Новини » Надзвичайні події    04.01.2019 - 17:07
У Львівській області затримали на хабарі голову райдержадміністрації
Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

Посадовець вимагав від свого підлеглого 21 тис. гривень

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі голову однієї з районних державних адміністрацій Львівської області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Посадовець вимагав від свого підлеглого 21 тис. гривень. Він обіцяв не створювати штучних перешкод у службовій діяльності та преміюванні підлеглого.

"Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі ді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці 2 листопада затримали голову Радехівської районної держадміністрації Львівської області, який вимагав та отримав одну тисячу доларів хабара за підписання договору про продовження терміну дії оренди земельної ділянки одному з місцевих товариств.

Додамо, що Сихівський районний суд Львова засудив на 9 років позбавлення волі колишнього міського голову міста Миколаїв у Львівській області за отримання ним хабара в 1 млн гривень.

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