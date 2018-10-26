Екс-мера міста у Львіській області засудили на 9 років за хабар в 1 млн гривень

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Також суд призначив 8 років позбавлення волі двом спільникам мера райцентру Миколаїв

Сихівський районний суд Львова засудив на 9 років позбавлення волі колишнього міського голову міста Миколаїв у Львівській області за отримання ним хабара в 1 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Судову владу України".

На засіданні суду, яке відбулось у п'ятницю, 26 жовтня, також було оголошено вироки двом спільникам екс-мера. Це спеціаліст з енергозбереження та комунальної власності Миколаївської міськради та спеціалісту-контролеру Миколаївського КП ЖКУ, які обвинувачувались у корупції.

Усі троє були затримані під час отримання від громадянина м.Харкова хабаря у розмірі 1 млн гривень за підготовку, лобіювання, прийняття та підписання певних рішень міськради. Зокрема, йдеться, про виготовлення і погодження технічної та дозвільної документації, а також організацію перемоги під час проведення аукціону та купівлю земельної ділянки площею 3,42 га за заниженою вартістю.

Зокрема, екс-мер та чиновники міськради мали вплинути на прийняття депутатами мерії рішення про тимчасове зниження з 10% до 5% розміру інвестиційного зобов’язання. На ділянці планували збудувати ливарний цех.

Щодо колишнього міського голови суд вирішив призначити йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративних функцій в органах місцевого самоврядування строком на 2 роки із конфіскацією всього особисто належного йому майна.

Щодо його спільників, їх засуджено до 8 років позбавлення волі з аналогічними обмеженнями.

За даними львівського видання zaxid.net, йдеться про екс-мера Миколаєва Ігоря Хімчака та двох працівників Миколаївської міськради Ігоря Гериліва та Романа Старовецького.

Фото: Ігор Хімчак (facebook.com/Ігор-Хімчак)

Нагадаємо, у вівторок, 23 жовтня, поліцейські викрили на хабарі у 10 тис. доларів першого заступника голови однієї з районних державних адміністрацій та керівника відділу цієї РДА.