Суд заарештував танкер Delfi

Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)

Господарський суд Одеської області наклав арешт на танкер Delfi, який досі намагаються прибрати з пляжу. Цим рішенням частково задоволено клопотання Адміністрації морських портів.

Відповідну постанову опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з документом, заарештовано танкер Delfi судновласника MISTER DRAKE PC з правом його переміщення. Судно заарештовано в якості забезпечення позовних заяв.

Повідомляється, що Адміністрація морських портів судиться з судновласником про стягнення понад 2,3 млн гривень збитків. Розгляд цієї справи призначено на 23 вересня.

Нагадаємо, в кінці серпня було завершено перший етап підйому танкера Delfi, судно поставили на кіль. При його підйомі з'ясувалося, що у нього є велика пробоїна, на дослідження і ремонт якої треба деякий час.

Як повідомила Державна екологічна інспекція в ході робіт з підняття танкера не було зафіксовано забруднення води. Зазначимо, судно почали піднімати через майже рік після того, як воно затонуло біля берегів Одеси.