ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Фінальна стадія": танкер Delfi в Одесі знову не підняли

Одеса, Понеділок 07 вересня 2020 00:33
"Фінальна стадія": танкер Delfi в Одесі знову не підняли
Фото: танкер ввечері 6 вересня (dumskaya.net)
Автор: Инна Собора

В Одесі 6 вересня знову не підняли затонулий танкер Delfi. Надвечір фахівці планували відкачування води.

Про це повідомляє "Думська".

Протягом дня навколо затонулого бункерувальника кружляли буксири, літали дрони, а люди знімали "завершальний етап" на свої телефони і камери. Однак танкер залишився на місці.

Мер міста Геннадій Труханов також повідомив у своєму Facebook про фінальний етап підняття танкера. Відеозвернення він опублікував увечері 6 вересня.

"Проводиться відкочування води з трюмів ... Прибирають все, що обтяжує судно. Наступне. Необхідно провести розворот судна і підготувати до транспортування", - сказав він.

Труханов уточнив, що танкер буде транспортовано в порт в Чорноморськ. Однак терміни він не називає.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що 6 вересня на пляжі в Одесі починається фінальний етап операції з підняття і відбуксировки затонулого танкера Delfi. За його словами, всі випробування завершені, а екологічний стан - в нормі.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що з танкера Delfi знову стався витік нафтопродуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ОдесаОдесатанкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся