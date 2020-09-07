"Фінальна стадія": танкер Delfi в Одесі знову не підняли

Фото: танкер ввечері 6 вересня (dumskaya.net)

В Одесі 6 вересня знову не підняли затонулий танкер Delfi. Надвечір фахівці планували відкачування води.

Про це повідомляє "Думська".

Протягом дня навколо затонулого бункерувальника кружляли буксири, літали дрони, а люди знімали "завершальний етап" на свої телефони і камери. Однак танкер залишився на місці.

Мер міста Геннадій Труханов також повідомив у своєму Facebook про фінальний етап підняття танкера. Відеозвернення він опублікував увечері 6 вересня.

"Проводиться відкочування води з трюмів ... Прибирають все, що обтяжує судно. Наступне. Необхідно провести розворот судна і підготувати до транспортування", - сказав він.

Труханов уточнив, що танкер буде транспортовано в порт в Чорноморськ. Однак терміни він не називає.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що 6 вересня на пляжі в Одесі починається фінальний етап операції з підняття і відбуксировки затонулого танкера Delfi. За його словами, всі випробування завершені, а екологічний стан - в нормі.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що з танкера Delfi знову стався витік нафтопродуктів.