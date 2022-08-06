У Болгарії діти виявили міну на пляжі
У болгарському курортному місті Царево діти під час лову рапанів знайшли в морі міну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.
За інформацією видання, діти після того, як знайшли міну, попередили про це рятувальників. Місце, де був знайдений вибуховий снаряд, огородили. При цьому люди продовжували купатися на інших ділянках пляжу.
У BGNES додали, що болгарські фахівці планують знищити міну після того, як встановлять тип знайденого снаряда.
Варто зауважити, що за останній місяць в Болгарії на пляжах в ще трьох містах були виявлені міни.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що румунські військові здійснили контрольований підрив морської міни, яка дрейфувала в Чорному морі недалеко від берега.
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