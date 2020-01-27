У Вінницькій області школи закриваються на карантин

Ілюстративне фото (УНІАН)

Школи закрили через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У понеділок, 27 січня, у Вінницькій області 13 шкіл закрили на карантин через високий рівень інтенсивності захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як зазначається, навчання призупинили в освітніх установах Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького та Жмеринського районів. Ситуацію із захворюваністю в інших школах моніторять.

"З початку епідемічного сезону у вірусологічній лабораторії отримано 1 позитивний результат на вірус парагрипу, 1 вірус грипу А і 2 на аденовірус. Отримано 1 позитивний результат на вірус грипу типу А H3 і 15 позитивних на вірус грипу типу А H1", - відзначають в лабораторному центрі МОЗ у Вінницькій області.

Також повідомляється, що найвищі рівні захворюваності на грип та ГРВІ реєструвалися в Барському, Жмеринському, Могилів-Подільському, Муровано-Куриловецькому та Тиврівському районах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусу. При Міністерстві охорони здоров'я України 26 січня створено відповідний штаб.

Також РБК-Україна писало, що з 27 січня по 5 лютого у Житомирі школи закрили на карантин через різке збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ