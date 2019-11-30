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На Закарпатті затримали лідера угрупування рекетирів

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 16:20
На Закарпатті затримали лідера угрупування рекетирів
Фото: затримання злочинця (ssu.gov.ua)

Рекетири обстрілювали з гранатометів магазини та підпалювали автівки

Співробітники Служби безпеки України затримали лідера організованого угруповання, яке спеціалізувалося на систематичному вимаганні грошей з представників легального бізнесу в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними прес-служби, зловмисники обклали даниною місцевих підприємців. Крім того, створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири вибивали великі суми грошей з бізнесменів.

"У разі їх несплати зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також у ночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих", - розповіли у прес-службі.

У СБУ повідомили, що групу очолював мешканець Мукачева, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Наразі йому вже здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру іншим фігурантам справи.

Нагадаємо, співробітники Національної поліції затримали організаторів та найактивніших учасників банди, яка діяла у Запорізькій області. До складу озброєного злочинного угрупування входило понад 20 осіб. Спеціалізувалися вони на скоєнні розбійних нападів, грабунків, викраденні людей, крадіжках із авто та квартир. Правоохоронці зібрали докази їх причетності до скоєння 20 тяжких злочинів на території області.

Як повідомляло РБК-Україна, на україно-словацькому кордоні 29 листопада у вантажівці, що перевозила будівельні матеріали, виявили велику партію героїну.

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