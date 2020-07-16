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В Україні майже 850 нових випадків коронавірусу

Четвер 16 липня 2020 09:06
В Україні майже 850 нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Всього в Україні вже більше 56 тисяч заражених

Станом на 16 липня в Україні фіксують збільшення кількості заражених коронавірусом, за минулу добу заразились ще 848 людей. Найбільше нових випадків виявили в Львівській області, Києві, та Рівненській області.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Всього в країні з початку пандемії заразились 56 455 людей. Крім того, вже 28 931 одужавший, зокрема за минулу добу одужали 800 людей.

Від вірусу в країні померли 1 445 людей, зокрема за вчора 18 людей.

Зазначимо, порівняно з минулою статистикою, кількість заражених зросла на 12 випадків. Таким чином в країні зростає кількість нових заражених.

Нагадаємо, в Україні шість областей не готові до послаблення карантину, з списку були виключені Рівненська та Тернопільська області, включена Харківська область.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Раніше повідомлялось, що у Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус, це найбільший добовий показник з початку епідемії.

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