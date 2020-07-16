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У ВООЗ назвали причини спалаху коронавірусу в Україні

Четвер 16 липня 2020 15:37
У ВООЗ назвали причини спалаху коронавірусу в Україні
Фото: Ярно Хабіхт (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Зокрема, люди не дотримуються соціальної дистанції

У Всесвітній організації охорони здоров'я пояснили ріст захворюваності коронавірусом в Україні. Це комбінація двох причин.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова представництва ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Він зазначив, що спроможність щодо тестувань в Україні підвищилася. Якщо три місяці тому це була 1 тисяча, то сьогодні можна проводити 13 тисяч ПЛР-тестів. Це перша причина.

"В той же час, якщо ми подивимося на поведінку людей, то побачимо, що вони стали набагато розслабленішими", - сказав Хабіхт.

Люди не дотримуються соціальної дистанції, у ресторанах сидять близько один з одним - це становить певні ризики.

"Тому, якщо все продовжуватиметься в тому ж руслі, то, я думаю, кількість випадків буде зростати не лише завдяки розширенню тестування, але й через поведінку людей", - додав він.

Нагадаємо, в Україні декілька днів зростає кількість випадків коронавірусу, сьогодні повідомили про майже 850 нових заражених.

Зазначимо, в рамках майбутніх змін, які стосуються карантину в Україні, усі регіони поділять на чотири зони.

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