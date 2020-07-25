Підняття танкера в Одесі провалилося, знову не витримав трос

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Трос порвався майже відразу після початку операції

У суботу, 25 липня, знову провалилася операція з підйому танкера Delfi, затонулого минулого року поблизу узбережжя Одеси. В одного з буксирів не витримав трос.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Так, близько 15:30, майже відразу після початку спроби підйому танкера, в одного з буксирів порвався металевий трос. Після цього, спроби зрушити судно з місця припинилися, щоб водолази змогли оглянути місця кріплення тросів.

Зазначається, що сьогодні затонулий танкер намагалися підняти буксири "Австралія" та Balqis.

Зазначимо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу у листопаді минулого року. Під час сильного шторму танкер зірвало з якоря та віднесло до берегів Одеси, де він наштовхнувся на хвилеріз та затонув. Час від часу з судна витікають нафтопродукти, які забруднюють морську воду.

Операція з прибирання затонулого судна почалася 18 липня; перша спроба підняти танкер провалилася через порваний канат, яким намагалися зсунути судно.

Як зазначав міністр інфраструктури Владислав Криклій, у власника танкера залишилася остання спроба, щоб прибрати затонуле судно з одеського узбережжя; в іншому випадку ліквідацією судна займеться держава.

Крім того, затоплення танкеру в Одесі планують визнати техногенною катастрофою; відповідне рішення має ухвалити місцева комісія ТЕБ та НС у неділю.