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Затримань на прайді не було, - Князєв

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 12:08
Затримань на прайді не було, - Князєв
Фото: Сергій Князєв (РБК-Україна)

У поліції також немає інформації про потерпілих

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що затриманих під час Маршу рівності в Києві не було. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Князєва, поліція провела превентивні заходи перед початком Маршу, в ході яких було затримано декілька людей. Однак під час Маршу затримань не відбувалося.

"За кілька днів до маршу проводилися превентивні заходи. У рамках їх були затримані люди, але не під час самих масових заходів", - зазначив Князєв.

Він також заявив, що на даний момент про постраждалих під час прайду також невідомо.

"З заявами в правоохоронні органи з цього приводу ніхто не звертався", - уточнив глава Нацполіції.

Крім того, він не захотів назвати точну кількість силовиків, залучених до охорони громадського порядку під час Маршу рівності.

"Достатня кількість для виконання поставленого завдання", - додав Князєв.
За його словами, в прайді взяли участь понад трьох тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше в київській поліції повідомили, що правоохоронці затримали 9 осіб, які готували провокації на Марші рівності в Києві. Співробітники поліції вилучили у затриманих "знаряддя для підготовки провокацій". Ймовірно, мова йде про екскременти, розфасовані в презервативах.

Про постраждалих на прайді наразі не відомо, - організатор Марш рівності змінив маршрут через перекриту вулицю
Новини України полицияСергій КнязєвМарш равенстваЗадержание
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