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У Вінницькій області закриваються усі ринки

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 15:40
У Вінницькій області закриваються усі ринки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також припиняється рух громадського транспорту

З неділі, 19 квітня у Вінницькій області закриваються усі ринки в рамках посилення карантинних обмежень. Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

За словами голови ОДА Владислава Скальського, є висока вірогідність, що саме після Великодніх свят буде значне збільшення кількості хворих на коронавірус.

"Ми серйозно посилюємо заходи безпеки в обласній державній адміністрації. Структурні підрозділи та загалом усі працівники, які забезпечують життєдіяльність області під час карантину, усі повинні ще ретельніше виконувати обмеження в спілкуванні, під час роботи з документами, інші настанови, моє наполегливе прохання", - зазначив він.

При цьому він зазначив, що громадський транспорт в обласному центрі припиняє свою роботу цієї суботи о 18:00 і розпочне працювати не раніше 11:00 у неділю.

Нагадаємо, у Житомирі ввели заборону на відвідування храмів, а також на участь у масових релігійних заходах під час великодніх свят.

Крім того, у Мукачеві на період великодніх свят закривають усі церкви. Також припиняють роботу всі заклади, ринки, установи на території Мукачева і шести сіл, що входять до складу ВІДГ.

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