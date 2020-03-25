ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Одесі: інфікований самовільно покинув лікарню

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 15:52
Коронавірус в Одесі: інфікований самовільно покинув лікарню
Фото: Максим Куций (president.gov.ua)

Одесит взяв на себе відповідальність за порушення самоізоляції

Інфікований коронавірусом житель Одеси залишив лікарню ще 14 березня, підписавши документ про самоізоляції. Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций Facebook.

За його словами, чоловік 1995 року народження нещодавно прибув до Одеси з США. Після появи симптомів він звернувся в інфекційну лікарню.

"За даними інфекційної лікарні міста Одеса, 14.03.2020 пацієнт покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він зазначає категоричне бажання покинути лікарню і усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе і пішов самовільно. Цей документ є в наявності в лікарні і у правоохоронних органах", - повідомив Куций.

Також голова Одеської ОДА зазначив, що на даний момент поліція перевіряє підтвердження самоізоляції у хворого і встановлює коло контактних осіб

Нагадаємо, вранці 25 березня Міністерство охорони здоров'я підтвердило 29 нових випадків коронавірусу, серед яких перший випадок в Одеській області. Всього в Україні офіційно підтверджено 113 випадків COVID-19. З них 3 смертельних.

Також РБК-Україна писало, що в Запорізькій області кількість хворих коронавірусом зросла до 5 чоловік.

Шмигаль доручив підготувати дистанційні засідання Кабміну До України за добу повернулися ще більше 11 тисяч осіб
Новини України ОдесаОдесаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся