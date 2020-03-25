В Україні зросла кількість заражених коронавірусом

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

МОЗ назвав кількість заражених Covid-19

В Україні кількість заражених коронавірусом Covid-19 зросла до 136. Про це повідомив в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін в ефірі "Українського радіо".

За його словами, наразі нові випадки верифікуються.

"Станом на зараз ми вже маємо інформацію про 136 випадків, лабораторно підтверджених", - заявив Кузін.

Крім того, відсьогодні Центр громадського здоров'я кожного дня о 10-й годині ранку буде надавати офіційну інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні.

Зазначимо, що вчора Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо боротьби з Covid-19. На цьому засіданні Зеленський не виключив введення надзвичайної ситуації в Україні.

Раніше повідомлялось, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.

Втім, в ВООЗ заявили, що карантину недостатньо для боротьби з коронавірусом, треба приділити увагу громадському здоров'ю, щоб запобігти рецидив.

Також МОЗ розробив новий алгоритм дій у разі поширення коронавірусу на території України.

За даними МОЗ, в умовах надзвичайного стану хворих коронавірусом пацієнтів почнуть розміщувати і в приватних клініках.